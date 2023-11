Snap Aktie News: Snap am Mittwochvormittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 10,95 USD.

Die Snap-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 10,95 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 11,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,71 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 52.269 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 13,85 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 20,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,86 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 24.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,55 USD – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.128,48 USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,855 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

