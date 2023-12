Snap Aktie News: Snap am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Snap. Im Tradegate-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Snap-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 13,70 EUR. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,59 EUR. Zuletzt wechselten 3.940 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 14,23 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2023 (7,15 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Am 24.10.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.188,55 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.128,48 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,855 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

