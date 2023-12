Snap Aktie News: Snap am Vormittag nahezu unbewegt

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie zuletzt im AMEX-Handel bei 14,77 USD.

Mit einem Wert von 14,77 USD bewegte sich die Snap-Aktie um 22:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 14,80 USD. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 14,58 USD ein. Bei 14,64 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.762 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,86 USD am 05.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,855 USD je Snap-Aktie belaufen.

