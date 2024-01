Snap Aktie News: Snap gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 17,39 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 17,39 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 17,55 USD. Bei 17,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 449.739 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 2,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 54,80 Prozent Luft nach unten.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.188,55 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.128,48 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,856 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

