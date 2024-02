Snap Aktie News: Snap tendiert am Freitagmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Snap-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 10,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Snap-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 10,37 EUR. Bei 10,41 EUR erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 10,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.398 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 57,47 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 06.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.361,29 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.299,74 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 vorlegen. Am 11.02.2025 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,610 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: NYSE-Titel Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht

Ausblick: Snap vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Snap-Aktie an der NYSE unter Druck: Snapchat-Mutter Snap streicht rund jeden zehnten Arbeitsplatz