Snap Aktie News: Snap am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 11,09 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 11,09 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 10,83 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,27 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.350 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 17,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 61,30 Prozent zulegen. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,09 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snap veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,18 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.361,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.299,74 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,610 USD einfahren.

