Snap Aktie News: Snap zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 7,33 USD zu.

Um 15:51 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,33 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 7,34 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 912.202 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,33 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 136,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 7,08 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 3,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 04.02.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Snap ebenfalls ein EPS von -0,15 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Mrd. USD – ein Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Snap am 29.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,335 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

