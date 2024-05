Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 16,48 USD abwärts.

Das Papier von Snap befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 16,48 USD ab. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,47 USD ab. Bei 16,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 652.677 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 17,89 USD erreichte der Titel am 19.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 7,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (8,28 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 25.04.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 988,61 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht.

2024 dürfte Snap einen Verlust von -0,525 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

