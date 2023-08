Snap Aktie News: Snap tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt bei 10,57 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie um 22:15 Uhr im AMEX-Handel bei 10,57 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,59 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,19 USD nach. Mit einem Wert von 10,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.740 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 13,85 USD. Mit einem Zuwachs von 31,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,62 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 25.07.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,26 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.067,67 USD – eine Minderung von 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.110,91 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,833 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang

Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal