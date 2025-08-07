Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 7,14 USD nach.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 7,14 USD. Bei 7,14 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 432.614 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Mit einem Zuwachs von 85,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,91 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent auf 1,34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,413 USD je Snap-Aktie stehen.

