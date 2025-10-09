Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 8,26 USD nach.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 8,26 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,25 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,41 USD. Bisher wurden heute 723.498 Snap-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 37,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (6,91 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,15 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

