Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 11,67 USD zu.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 11,67 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 11,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 904.393 Snap-Aktien.

Am 14.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 48,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 24.10.2023 vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,855 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

