Snap Aktie News: Snap tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 11,24 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 11,24 USD nach oben. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,24 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,96 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.321 Stück gehandelt.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 13,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 43,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 24.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,855 USD je Snap-Aktie stehen.

