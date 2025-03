Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag tief südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 6,1 Prozent auf 9,13 USD ab.

Die Snap-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 6,1 Prozent auf 9,13 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,13 USD nach. Bei 9,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 959.731 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,29 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 10,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Snap mit -0,15 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 1,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,36 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Snap am 24.04.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,334 USD einfahren.

