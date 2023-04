Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Snap 9,44 EUR

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 10,20 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,19 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,36 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 300.863 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 36,83 USD markierte der Titel am 09.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 72,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 39,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Am 31.01.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.299,74 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.297,89 USD ausgewiesen worden waren.

Die Snap-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,640 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Analysten: Meta, Google und Snap würden am meisten von TikTok-Bann profitieren

Snap-Aktie springt an der NYSE hoch: Snap will Geschäft mit virtueller Anprobe ausweiten

