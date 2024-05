Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 16,19 USD.

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 16,19 USD. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 16,15 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 16,60 USD. Bisher wurden heute 470.478 Snap-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 48,86 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 25.04.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,19 Mrd. USD – ein Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 988,61 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone

Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein