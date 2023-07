Snap Aktie News: Snap verbilligt sich am Montagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,61 EUR.

Um 11:29 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,61 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,33 EUR aus. Bei 10,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.818 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 16,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2023 (7,15 EUR). Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 32,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Snap gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 25.07.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.07.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD ausweisen wird.

