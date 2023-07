Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,76 USD zu. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,98 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,77 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 548.661 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 USD) erklomm das Papier am 22.07.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 40,69 Prozent zulegen. Bei 7,33 USD fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 37,67 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 27.04.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 23.07.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,781 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

