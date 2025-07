Snap Aktie News: Snap tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 9,05 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 9,05 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,05 USD. Bei 9,16 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 290.095 Snap-Aktien.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD an. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 47,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 7,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 27,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Snap ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,36 Mrd. USD – ein Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,404 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

