Snap Aktie News: Snap am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 10,46 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Snap befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,0 Prozent auf 10,46 USD ab. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 10,40 USD. Bei 10,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via AMEX 19.323 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 13,85 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,47 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.110,91 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 24.10.2023 gerechnet.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,833 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang

Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal