Snap Aktie News: Snap am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 7,17 USD nach.

Die Snap-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 7,17 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 7,13 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 804.178 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,22 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 3,63 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,413 USD je Snap-Aktie belaufen.

