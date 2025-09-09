Snap Aktie News: Snap am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 7,17 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Snap-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 7,17 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 7,13 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 804.178 Snap-Aktien.
Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,22 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 3,63 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,413 USD je Snap-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Snap-Aktie
Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet
Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ThomasDeco / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen