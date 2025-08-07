Snap Aktie News: Snap am Mittwochabend schwächer

Kurs der Snap

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 7,08 USD.

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,8 Prozent auf 7,08 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 7,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,22 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 4.070.205 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 87,70 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 2,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,413 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

