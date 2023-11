Snap Aktie News: Snap am Freitagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 10,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:40 Uhr 3,9 Prozent auf 10,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 10,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.457 Snap-Aktien.

Am 13.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 20,51 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,79 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Am 24.10.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Aktie ausweisen dürften.

