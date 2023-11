Kursentwicklung

Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag tiefer

10.11.23 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 11,09 USD.

Die Snap-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 11,09 USD nach. Die Snap-Aktie sank bis auf 10,93 USD. Bei 10,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 382.643 Aktien. Bei einem Wert von 13,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 20,13 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 29,13 Prozent Luft nach unten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD. Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,55 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,855 USD je Snap-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

