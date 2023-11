Snap Aktie News: Snap stabilisiert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Snap-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 11,25 USD.

Mit einem Wert von 11,25 USD bewegte sich die Snap-Aktie um 22:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,73 USD an. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 11,20 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 11,30 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.297 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 13,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 18,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 43,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,855 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

