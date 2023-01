Snap Aktie News: Snap am Vormittag fester

Das Papier von Snap legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 8,71 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 8,71 EUR. Bei 8,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 12.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,25 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 20.10.2022 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.067,47 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.128,48 USD ausgewiesen.

Die Snap-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2024 erwartet.

2022 dürfte Snap einen Verlust von -0,809 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com