Snap Aktie News: Snap am Donnerstagmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Snap zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 15,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Snap-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:00 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 15,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 16,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.399 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 2,64 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,19 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 24.10.2023 vor. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,855 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet