Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 17,44 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 17,62 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,28 USD. Bisher wurden via New York 546.386 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (7,86 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 54,92 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 24.10.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.188,55 USD gegenüber 1.128,48 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,855 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet