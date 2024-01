Aktie im Blick

Snap Aktie News: Snap tendiert am Vormittag fester

11.01.24 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 17,39 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Snap-Papiere um 22:15 Uhr 2,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 17,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 54.085 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2023 auf bis zu 17,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,85 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,86 USD erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 24.10.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.128,48 USD erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 11.02.2025. Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet

