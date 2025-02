Snap Aktie News: Snap am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 10,61 USD ab.

Die Snap-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 10,61 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,36 USD aus. Bei 10,41 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 512.942 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 17,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,34 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (8,29 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 21,87 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Am 04.02.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,56 Mrd. USD gegenüber 1,36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD ausweisen wird.

