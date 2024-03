Snap Aktie News: Snap büßt am Montagnachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 11,99 USD.

Die Snap-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 11,99 USD abwärts. Bei 11,81 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 956.945 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 49,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 7,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 34,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 06.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.361,29 USD im Vergleich zu 1.299,74 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Snap wird am 23.04.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,614 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

