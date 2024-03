Snap Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Snap

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 11,35 EUR.

Die Snap-Aktie notierte um 09:01 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 11,34 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 11,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.122 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 43,88 Prozent wieder erreichen. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,15 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 58,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 06.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.361,29 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.299,74 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD einfahren.

