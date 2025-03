Snap Aktie News: Snap fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,9 Prozent auf 8,91 USD ab.

Um 15:48 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 8,91 USD ab. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 8,86 USD. Mit einem Wert von 9,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 1.107.300 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 7,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snap veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1,36 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 24.04.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,334 USD je Snap-Aktie.

