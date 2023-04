Snap Aktie News: Snap am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Snap 9,50 EUR

Der Snap-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 9,61 EUR. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,56 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 3.426 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 70,91 Prozent wieder erreichen. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 28,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 31.01.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.299,74 USD gegenüber 1.297,89 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Snap.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,640 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

