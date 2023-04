Snap Aktie News: Snap gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Snap 9,71 EUR

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 10,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 10,68 USD. Bei 10,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 444.121 Snap-Aktien gehandelt.

Am 13.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 70,48 Prozent wieder erreichen. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Snap ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.299,74 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.297,89 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Snap rechnen Experten am 23.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 USD je Snap-Aktie.

