Snap Aktie News: Snap am Dienstagvormittag leichter

Um 22:15 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 10,36 USD ab. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 10,16 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,35 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 32.856 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 71,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 41,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von 0,01 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.299,74 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.297,89 USD eingefahren.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images