Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag gesucht

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 8,72 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,72 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,67 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 287.503 Stück gehandelt.

Bei 24,79 USD erreichte der Titel am 14.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 184,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 15,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 27.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,759 USD je Snap-Aktie.

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

