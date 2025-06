Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 8,77 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 8,77 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,77 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 641.685 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 17,33 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 97,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,08 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 23,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,405 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

