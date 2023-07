Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 12,02 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 12,02 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 12,13 USD. Mit einem Wert von 11,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 445.467 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,65 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 27.04.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988,61 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.062,73 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.07.2024 dürfte Snap die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,781 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft