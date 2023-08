Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 10,11 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 10,11 USD. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 10,08 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,10 USD. Zuletzt wurden via New York 299.028 Snap-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 13,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,33 USD erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,50 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 25.07.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.067,67 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,833 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

