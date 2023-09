Snap Aktie News: Snap am Mittag kaum bewegt

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Snap-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 8,84 EUR.

Die Snap-Aktie bewegte sich um 11:29 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 8,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 8,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 8,64 EUR. Mit einem Wert von 8,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 9.871 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2022 markierte das Papier bei 12,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,24 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 19,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 25.07.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.067,67 USD – das entspricht einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,841 USD je Snap-Aktie.

