Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Aufwind

11.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 9,57 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 9,57 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 9,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 232.245 Snap-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 13,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 45,09 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie. Am 25.07.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,26 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.110,91 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.067,67 USD. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 vorlegen. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,841 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

