Snap Aktie News: Snap am Montagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Snap gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 9,41 USD ab.

Die Snap-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 9,41 USD abwärts. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 9,41 USD ein. Bei 9,67 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 32.625 Aktien.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 13,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,26 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 28,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 25.07.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.067,67 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.110,91 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,841 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

