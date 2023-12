Snap Aktie News: Snap legt am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 15,64 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 15,64 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,87 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,79 USD. Zuletzt wurden via New York 836.343 Snap-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,87 USD) erklomm das Papier am 11.12.2023. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 1,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD ab. Abschläge von 49,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.128,48 USD erwirtschaftet worden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,854 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

