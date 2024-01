Snap Aktie News: Snap am Mittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Snap

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Snap. Die Aktie legte zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,53 EUR zu.

Die Aktie legte um 10:26 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,53 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 15,53 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 15,45 EUR. Bisher wurden heute 1.700 Snap-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Snap veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.128,48 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,855 USD je Snap-Aktie stehen.

