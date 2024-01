Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 16,96 USD ab.

Die Snap-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 16,96 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 16,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 17,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 475.301 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Abschläge von 53,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Snap gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.188,55 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.128,48 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 06.02.2024 gerechnet. Am 11.02.2025 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Aktie ausweisen dürften.

