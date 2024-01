Snap Aktie News: Snap gibt am Vormittag ab

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 17,09 USD ab.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 17,09 USD. Bei 16,82 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 17,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 114.231 Aktien.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,88 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 4,42 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Am 24.10.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.128,48 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 11.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD ausweisen wird.

