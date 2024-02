Snap Aktie News: Snap am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 10,38 EUR.

Um 11:56 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 10,38 EUR. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 10,41 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,41 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.556 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,32 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Snap ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.361,29 USD – ein Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.299,74 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,610 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht

Ausblick: Snap vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Snap-Aktie an der NYSE unter Druck: Snapchat-Mutter Snap streicht rund jeden zehnten Arbeitsplatz