Notierung im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag auf Höhenflug

12.02.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 11,76 USD.

Werbung

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 5,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 11,79 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,24 USD. Bisher wurden heute 1.174.710 Snap-Aktien gehandelt. Bei 17,89 USD erreichte der Titel am 19.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,19 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 33,13 Prozent wieder erreichen. Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Snap ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD gegenüber -0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.361,29 USD im Vergleich zu 1.299,74 USD im Vorjahresquartal. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,610 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht Ausblick: Snap vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Snap-Aktie an der NYSE unter Druck: Snapchat-Mutter Snap streicht rund jeden zehnten Arbeitsplatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com