Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag behauptet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Snap-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 10,87 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Snap-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 10,87 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 10,87 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,67 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,67 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 353.619 Stück gehandelt.

Bei 17,33 USD markierte der Titel am 12.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,43 Prozent. Bei 8,29 USD fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 04.02.2025. Snap hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,332 USD einfahren.

